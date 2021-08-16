29 yıllık şirketin faaliyet izni sona erdi!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Pamuk Faktoring AŞ'nin faaliyet iznini, şirketin talebi doğrultusunda iptal etti. İptal kararı Resmi Gazete'nin 14 Ağustos tarihli sayısında yayımlandı.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu iptal kararı, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca alındı.

PAMUK FAKTORING 29 YILDIR FAALİYET GÖSTERİYORDU

Pamuk Faktoring A.Ş. 1992 yılında Direkt Faktoring A.Ş. unvanı ile Pamukbank tarafından kuruldu. Mart 1995'te, Şirket unvanı Pamuk Faktoring A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

1996 yılından itibaren daha aktif olarak yurtiçi ve uluslararası faktoring hizmetleri sunmaktadır. Şirket Finansal Kurumlar Birliği üyesidir.

2002 yılında ana ortak olan Pamukbank'a Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetimi devralınmasının neticesinde Pamuk Faktoring'in de yönetimi TMSF'ye geçmiştir.

2006 yılı sonunda şirketin satışı ile ilgili açılan ihaleyi, finans sektörüne girmeyi hedefleyen Karadeniz Holding'in kazanması ile 01/04/2007'den itibaren bir Karadeniz Holding iştiraki olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Haziran 2008'de de intibak sürecini tamamlayarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) 28/05/2008 tarih ve 2626 sayılı Kararı ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca faktoring faaliyetlerinde bulunması uygun görülmüştür.



