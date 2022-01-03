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  4. 3 Aralık 14 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

3 Aralık 14 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

03.01.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları düğünü olanlar ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Doların yükselmesiyle değer kazanan altın bilezik fiyatları, dolardaki gerileme ile düştü. 14 ayar altın bileziğin alışı 451,46 TL oldu. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

3 Aralık 14 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Dolara endeksli olan altın fiyatları, dolarla beraber hareket ediyor. 14 ayar saf gram altın 592,97 TL'ye kadar ulaşmıştı. Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından 14 ayar saf gram altın 450 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

3 Aralık 14 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 451,46 TL'den alınıp 452,28 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 578,18, satışı 579,24 TL.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 722,33 TL'den alınıyor ve 723,66 TL'den satılıyor.

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