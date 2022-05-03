Altın fiyatları günden güne değişiklik gösteriyor. Gram altın, düğünlerde ve yatırım olarak en çok tercih edilenlerin başında geliyor. Peki 3 Mayıs gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu? İşte detaylar...
Gram altın 891,13 TL'den alınıyor ve 891,30 TL'den satılıyor.
Ons altının dolar bazında alışı 1.859,96 TL oldu. Türk Lirası bazında alışı ise 27.720,14 TL'dir.
Çeyrek altın: 1.425,81/ 1.457,27
Yarım altın: 2.842,71/ 2.914,53
Gremse altın: 14.496,00 /14.787,00
Ata altın: 5.989,00 /6.078,00
Ziynet altın: 5.703,24 /5.811,24
Cumhuriyet altını 6.082,00 TL'den alınıyor ve 6.174,00 TL'den satılıyor.
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