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3 Mayıs gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu?

03.05.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Mayıs altın fiyatları düğünü olan vatandaşlar, yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başlandı. Dolara endeksli altın fiyatları genellikle dolarla paralel hareket ediyor. Gram altın en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Peki 3 Mayıs gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu? İşte detaylar...

3 Mayıs gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu?

Altın fiyatları günden güne değişiklik gösteriyor. Gram altın, düğünlerde ve yatırım olarak en çok tercih edilenlerin başında geliyor. Peki 3 Mayıs gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu? İşte detaylar...

3 Mayıs gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 891,13 TL'den alınıyor ve 891,30 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altının dolar bazında alışı 1.859,96 TL oldu. Türk Lirası bazında alışı ise 27.720,14 TL'dir.

ÇEYREK, YARIM, GREMSE ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın: 1.425,81/ 1.457,27
Yarım altın: 2.842,71/ 2.914,53
Gremse altın: 14.496,00 /14.787,00

1 Mayıs gram altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL?

ATA, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Ata altın: 5.989,00 /6.078,00
Ziynet altın: 5.703,24 /5.811,24

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.082,00 TL'den alınıyor ve 6.174,00 TL'den satılıyor.

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