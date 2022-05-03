Altın fiyatları günden güne değişiklik gösteriyor. Gram altın, düğünlerde ve yatırım olarak en çok tercih edilenlerin başında geliyor. Peki 3 Mayıs gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu? İşte detaylar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 891,13 TL'den alınıyor ve 891,30 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altının dolar bazında alışı 1.859,96 TL oldu. Türk Lirası bazında alışı ise 27.720,14 TL'dir.

ÇEYREK, YARIM, GREMSE ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın: 1.425,81/ 1.457,27

Yarım altın: 2.842,71/ 2.914,53

Gremse altın: 14.496,00 /14.787,00

ATA, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Ata altın: 5.989,00 /6.078,00

Ziynet altın: 5.703,24 /5.811,24

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.082,00 TL'den alınıyor ve 6.174,00 TL'den satılıyor.

