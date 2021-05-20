34 Carrefoursa mağazasının Migros'a devrine rekabet onayı

Rekabet Kurumu’dan yapılan açıklamada CarrefourSA’nın 34 mağazasının kiracılık hakkının devri yoluyla Migros tarafından devralınması işlemine izin verildiği belirtildi.

Söz konusu mağazalar Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hatay, Malatya, Mardin, Şanlıurfa ve Van illerinde bulunuyor.

Bloomberg'te yer alan habere göre 34 mağazanın, kiracılık haklarının ve kira sözleşmelerinin devri hususunda taraflar arasında 7 Ocak 2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştı. İki şirketten Ocak ayında yapılan açıklamada, "Bu karar, her iki şirketin kendi stratejik optimizasyon hedefleri doğrultusunda alındı" ifadeleri kullanıldı.

İşte Rekabet Kurulu'nun o açıklaması;



