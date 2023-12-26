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  4. 405 lira ile rekor kırmıştı, 172 liraya indi! Borsada Gübretaş depremi: Sert düşüşe açıklama geldi

405 lira ile rekor kırmıştı, 172 liraya indi! Borsada Gübretaş depremi: Sert düşüşe açıklama geldi

26.12.2023 15:03 | Son Güncelleme:
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Borsa İstanbul'da yatırımcıları şaşkına çeviren hisse düşüşü yaşanıyor! Bir ayda yüzde 60'a yakın değer kaybeden Gübretaş hisseleri, 4 Aralık'ta 405 lira ile zirveyi görmesinin ardından 172 liraya kadar geriledi. Borsadaki sert düşüş hakkında açıklama yapan şirket, "Şirketimiz pay değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını olumsuz etkileyebilecek nitelikte bilgi, olay ve gelişme bulunmamaktadır" dedi.

405 lira ile rekor kırmıştı, 172 liraya indi! Borsada Gübretaş depremi: Sert düşüşe açıklama geldi

Gübre Fabrikaları'ndan (Gübretaş) hisselerde yaşanan düşüş ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada düşüşe gerekçe olacak bir durumun olmadığı belirtildi. Şirket, bir ayda yüzde 60'ye yakın değer kaybetti.

Şirketin hisseleri son 7 günde tabandan işlem gördü ve 172 liraya kadar indi. Gübretaş, 4 Aralık'ta 405 lira ile tarihi zirvesini görmüştü. Böylece hisselerde şubat ayından bu yana en düşük seviye görülmüş oldu.

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"DÜŞÜŞ İÇİN GELİŞME BULUNMUYOR"

Şirketten yapılan açıklamada, "Geçen haftadan bu yana Borsa İstanbul'da Şirket paylarımızın fiyatında yaşanan düşüş ile ilgili olarak yatırımcılardan yoğun sorular gelmektedir. Şirketimiz pay değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını olumsuz etkileyebilecek nitelikte bilgi, olay ve gelişme bulunmamaktadır. Şirketimiz, bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz olağan rutin faaliyetlerine devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

SPK, GÜBRETAŞ'I REDDETTİ

Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK), geçen hafta Gübretaş'ın yüzde 300'lük bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu reddetmişti.

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Borsa İstanbul
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