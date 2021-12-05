5 Aralık gram altın kaç TL? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Gram altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi. İşte gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altının dolar bazında alışı bin 782,84 dolar iken satışı ise bin 783,26 dolar. Ons altının TL bazında alışı 24 bin 479,42 TL, satışı ise 24 bin 487,08 TL.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın 786,00 TL'den alınıyor ve 786,85 TL'den satılıyor.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın alış/satış: 786,35/ 786,53

Çeyrek altın alış/satış: 1.257,60 /1.286,50

Yarım altın alış/satış: 2.507,34 /2.573,00

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış/satış: 5.219,00 /5.297,00

Gremse altın alış/satış: 12.576,02 /12.864,98

Ata altın alış/satış: 5.187,61/ 5.319,10

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Beşli altın alış/satış: 25.466,43 /25.966,02

İkibuçuk altın alış/satış: 12.576,02/ 12.778,43

Ziynet altın alış/satış: 5.030,41/ 5.130,26

