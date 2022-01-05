5 Ocak çeyrek altın kaç TL? Çeyrek, gram, yarım altın kaç TL oldu?

Çeyrek, gram, yarım altın fiyatları merak konusu oldu. Geçtiğimiz gün en yüksek 1.249 TL'ye kadar yükselen çeyrek altın 1.247,97 TL'den alınıyor ve 1.277,62 TL'den satılıyor. İşte 5 Ocak çeyrek, gram, yarım altın fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın TL bazında 24.350,30 TL'den alınıyor ve 24.459,57 TL'den satılıyor. Dolar bazında ise alışı 1.814,93 dolar, satışı 1.815,31 dolar.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 779,98 TL'den alınıp 781,42 TL'den satılıyor.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın: 784,48/ 784,64

Çeyrek altın: 1.247,97 /1.277,62

Yarım altın: 2.488,14 /2.555,24

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını: 5.171,00 /5.249,00

Gremse altın: 12.479,71/ 12.776,20

Ata altın: 5.147,88 /5.282,39

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Beşli altın: 25.271,42/ 25.786,83

İkibuçuk altın: 12.479,71/ 12.690,24

Ziynet altın: 4.991,88 /5.094,85

