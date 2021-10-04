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57 yıllık gıda devi Yörsan, icradan satışa çıkarılacak

04.10.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’de 2019 yılında kayyum atanan ve hakkında iflas davası görülen 57 yıl önce kurulan Yörsan’ın iflasına karar verilmesinin ardından yeni gelişme yaşandı. Balıkesir’in en büyük süt ve süt ürünleri fabrikalarından olan Yörsan icradan satışa çıkacak.

57 yıllık gıda devi Yörsan, icradan satışa çıkarılacak

Yörsan, 2014 yılında Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir şirket tarafından satın alındıktan sonra, 2018 yılında B.A.E şirketi Türkiye’deki fonlarını ABD’li bir şirkete sattı.

KONKORDATO İLAN ETTİ

Şirket ardından yaşadığı ekonomik sorunlardan dolayı konkordato ilan etti. 2019 yılında da kayyum atandı. 10 Temmuz 2020 tarihinde Yörsan’ın iflas talebi Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi’nde kabul edildi. Susurluk İcra İflas Dairesinin 2020/1 sayılı İflas Kararına istinaden 17 Ocak 2022 tarihinde satışa çıkarılacak.

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YÖRSAN 1964 YILINDA KURULDU

1964 yılında Yörükler Gıda Limited Şirketi adıyla kuruldu. Şirket, 1979 yılında Susurluk’ta bir mandıranın alımıyla beraber 1984’te inşa edilen fabrikasının faaliyete başlamasıyla Yörsan A.Ş adını aldı. 1985 yılında şirket, pastörize süt üretimine ve kültür peynirciliğine başlandı. Yüzlerce kişiye istihdam sağladı. Binlerce üreticinin de sütlerini satın alarak Balıkesir yöresinde çiftçiye katkı sağlıyordu. Ağırlıklı olarak süt, peynir, ayran, tereyağı, kaymak ve krema olmak üzere süt ürünlerini ABD, Japonya, KKTC ve Orta Doğu ülkeleri de dahil olmak üzere 20’den fazla ülkeye ihracat yapıyordu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Birleşik Arap Emirlikleri
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