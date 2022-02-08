8 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 8 Şubat 2022 Salı

8 Şubat Bitcoin ve Ethereum fiyatları kripto para piyasasını yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. En fazla yatırım yapılan Kripto para birimlerinden biri olan Bitcoin; Ethereum, XRP gibi diğer kripto paralarını da etkiliyor. Kripto para piyasasındaki olumlu durum sebebiyle birçok kişi kripto para piyasasına ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Peki 8 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? İşte 7 Şubat Pazartesi Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatlarında son durum...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 8 Şubat Salı günü yüzde 2,92 eğer kazandı. Bitcoin 44.143,4 dolar oldu. Bitcoin'in TL bazındaki değeri ise 600.813,75 Türk Lirası oldu.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum yüzde 2,50 değer artışıyla 3.148,69 doları gördü. TL Ethereum'un Türk Lirası bazındaki değeri 42.855,65 Türk Lirası oldu.

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin, son yaşanan düşüş ile en çok değer kaybeden kriptolardan olsa da ara ara sert yükselişler görüldü. Dogecoin 8 Şubat Salı günü 3,51 değer artışıyla 0,165000 doları gördü. Dogecoin'in Türk Lirası bazındaki değeri ise 2,24 Türk Lirası oldu.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

8 Şubat sabah saatlerinde Ripple (XRP) yüzde 8.12'lik değer artışıyla 0,88245 dolar oldu. Ripple'ın 8 Şubat Salı günü TL bazındaki değeri 12,02 Türk Lirasıdır.



