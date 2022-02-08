FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. 8 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 8 Şubat 2022 Salı

8 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 8 Şubat 2022 Salı

08.02.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Şubat Bitcoin ve Ethereum fiyatları geçtiğimiz hafta Kripto para piyasalarının yukarı yönlü hareket görmesi sebebiyle vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bitcoin'in hareketlerini Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi diğer coinler takip ediyor. İşte 8 Şubat 2022 Salı kripto paralarda son durum...

8 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 8 Şubat 2022 Salı

8 Şubat Bitcoin ve Ethereum fiyatları kripto para piyasasını yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. En fazla yatırım yapılan Kripto para birimlerinden biri olan Bitcoin; Ethereum, XRP gibi diğer kripto paralarını da etkiliyor. Kripto para piyasasındaki olumlu durum sebebiyle birçok kişi kripto para piyasasına ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Peki 8 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? İşte 7 Şubat Pazartesi Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatlarında son durum...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 8 Şubat Salı günü yüzde 2,92 eğer kazandı. Bitcoin 44.143,4 dolar oldu. Bitcoin'in TL bazındaki değeri ise 600.813,75 Türk Lirası oldu.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum yüzde 2,50 değer artışıyla 3.148,69 doları gördü. TL Ethereum'un Türk Lirası bazındaki değeri 42.855,65 Türk Lirası oldu.

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin, son yaşanan düşüş ile en çok değer kaybeden kriptolardan olsa da ara ara sert yükselişler görüldü. Dogecoin 8 Şubat Salı günü 3,51 değer artışıyla 0,165000 doları gördü. Dogecoin'in Türk Lirası bazındaki değeri ise 2,24 Türk Lirası oldu.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

8 Şubat sabah saatlerinde Ripple (XRP) yüzde 8.12'lik değer artışıyla 0,88245 dolar oldu. Ripple'ın 8 Şubat Salı günü TL bazındaki değeri 12,02 Türk Lirasıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
7 Şubat Shiba coin ne kadar? Neden yükseldi? 7 Şubat Pazartesi7 Şubat Shiba coin ne kadar? Neden yükseldi? 7 Şubat Pazartesi
Sanayide doğalgaz kısıtlaması kaldırılıyorSanayide doğalgaz kısıtlaması kaldırılıyor
Spermini satarak 1,25 milyon lira gelir elde ettiler!Spermini satarak 1,25 milyon lira gelir elde ettiler!
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Elektrik faturalarına yeni düzenleme geliyor

Elektrik faturalarına yeni düzenleme geliyor

Spermini satarak 1,25 milyon lira gelir elde ettiler!

Spermini satarak 1,25 milyon lira gelir elde ettiler!

Motorine yeni zam! Motorinin litre fiyatı 15 TL'yi geçti

Motorine yeni zam! Motorinin litre fiyatı 15 TL'yi geçti

Bakan Nebati duyurdu! "Çok olumlu geçti"

Bakan Nebati duyurdu! "Çok olumlu geçti"

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Binlence kişiyi sevindiren haber! 27 ilde okullara işçi aranıyor

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Binlence kişiyi sevindiren haber! 27 ilde okullara işçi aranıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Öğrenince şok yaşadı! Başka bir erkeğin spermlerinin...

Öğrenince şok yaşadı! Başka bir erkeğin spermlerinin...

Eşinin eşcinsel olduğunu öğrendi! “Gönülden bağlıyız”

Eşinin eşcinsel olduğunu öğrendi! “Gönülden bağlıyız”

Batılı dans figürlerini affetmedi! Dans öğretmeni tutuklandı

Batılı dans figürlerini affetmedi! Dans öğretmeni tutuklandı

Futboldan örnek verdi! Bomba Hadise yorumu

Futboldan örnek verdi! Bomba Hadise yorumu

Çocukken vücut geliştirme bağımlısıydı! Son hali şoke etti

Çocukken vücut geliştirme bağımlısıydı! Son hali şoke etti

Final iddiası! Hayranları üzülecek

Final iddiası! Hayranları üzülecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.