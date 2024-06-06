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ABD'den gelen veriler sonrası New York borsasında yatay seyir

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
06.06.2024 17:21
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ABD işsizlik rakamları ve dış ticaret açığı verilerinin ardından New York borsasında yatay seyir hakim. S&P 500 endeksi yüzde 0,07 artışla 5.357,80 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,1 kazançla 17.204,87 puana çıktı.

ABD'den gelen veriler sonrası New York borsasında yatay seyir

New York borsası güne yatay seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,05 artarak 38.825,40 puana ulaştı. ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamalar güçlenirken, pay piyasalarında açılışta yatay bir seyir izlendi.

ABD İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Haziran ile biten haftada 8 bin artışla 229 bine çıkarken, beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, söz konusu verinin ülkede iş gücü piyasasındaki yumuşamaya dair daha fazla kanıt sunduğunu belirterek, enflasyonun hedefe yaklaşmada ilerleme kaydetmesi halinde Fed'in bu yıl birden fazla faiz indirimi yapabileceği yönündeki beklentilerin güçlendiğini ifade etti.

ABD DIŞ TİCARET AÇIĞI

ABD'nin dış ticaret açığı da nisanda aylık bazda yüzde 8,7 artışla 74,6 milyar dolara yükselerek, Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4'lük artış gösterdi.

(AA)

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