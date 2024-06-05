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ABD'nin Texas eyaletinde yeni bir borsa açılması planlanıyor

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.06.2024 17:04
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ABD'nin Texas eyaletinde yeni bir borsa açılması planlanıyor. Açılması planlanan borsanın merkezinin Dallas'ta olacağı belirtilen açıklamada, borsanın tamamen elektronik ortamda faaliyet göstereceği kaydedildi.

ABD'nin Texas eyaletinde yeni bir borsa açılması planlanıyor

ABD'li varlık yönetici BlackRock ile piyasa yapıcısı Citadel Securities'in desteklediği TXSE Group, merkezi Dallas olacak Texas Menkul Kıymetler Borsası'nı (TXSE) açmayı planladığını duyurdu. TXSE Group'tan yapılan açıklamada, söz konusu borsanın, ABD'li ve küresel şirketlerin Amerikan sermaye piyasalarına erişmesini sağlamaya odaklanacağı ve halka açık şirketlerin listelenmesi için alan sağlayacağı aktarıldı.

SEC'E KAYIT YAPILMASI PLANLANIYOR

Açıklamada, TXSE'nin, ulusal bir menkul kıymet borsası olarak faaliyet göstermek üzere bu yılın sonlarında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) kayıt yaptırmayı planladığı bildirildi.

BlackRock ve Citadel Securities gibi dünyanın en büyük finans kurumları ve likidite sağlayıcılarından bazıları dahil olmak üzere iki düzineyi aşkın yatırımcının katılımıyla ilk sermaye artırımının başarıyla tamamlandığı aktarılan açıklamada, yaklaşık 120 milyon dolarlık sermaye toplandığı kaydedildi.

TXSE Group Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) James Lee, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda, Texas ve ABD'nin güneydoğusunda bulunan diğer eyaletlerin ekonomik güç merkezleri haline geldiğini belirtti.

Lee, yatırımcılardan ve şirketlerden, hisse senetlerinin ticareti ve listelenmesine ilişkin alternatiflere yönelik talep gördüklerini, Texas'ta büyük, ulusal bir borsa oluşturmak için uygun bir zaman olduğunu ifade etti.

Hisse senedi alım satım piyasalarındaki değişikliklerin borsalara daha fazla hacim kazandırdığını ve daha fazla seçeneğe yol açtığına işaret eden Lee, TXSE'nin daha fazla rekabet yaratacağını kaydetti.

Öte yandan Lee, The Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda, TXSE'nin ilk işlemlerinin 2025'te gerçekleştirilmesinin, 2026'da ise ilk listelemeye ev sahipliği yapmasının hedeflendiğini belirtti.

(AA)

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