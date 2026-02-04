AKBANK (AKBNK) 05 Şubat Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

AKBANK (AKBNK) hissesi 04 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde güne 88,35 TL’den başladı. Seans içinde 88,75 TL seviyesine yükseldi, en düşük 85,65 TL görüldü ve günü 85,65 TL’den kapattı.

AKBANK (AKBNK) hissesi için 04 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,62 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 11,41 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 131,18 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 85,65 TL, 87,95 TL, 90,95 TL, 92,95 TL, 89,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 85,65 TL – 92,95 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

AKBANK (AKBNK) hissesinin 04 Şubat Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 79,99 TL, 52 günlük ortalama 73,58 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 82,67 TL ve 80,33 TL destek, 89,67 TL ve 94,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.