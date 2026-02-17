AKBANK (AKBNK) 18 Şubat Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

AKBANK (AKBNK) hissesi 17 Şubat Salı 2026 tarihinde güne 89,25 TL’den başladı. Seans içinde 91,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 88,90 TL görüldü ve günü 88,90 TL’den kapattı.

AKBANK (AKBNK) hissesi için 17 Şubat Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,67 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 8,43 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 93,63 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 88,90 TL, 89,50 TL, 88,70 TL, 91,15 TL, 83,95 TL oldu. Bu dönemde fiyat 83,95 TL – 91,15 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

AKBANK (AKBNK) hissesinin 17 Şubat Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 85,33 TL, 52 günlük ortalama 77,36 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 83,67 TL ve 79,33 TL destek, 91,67 TL ve 95,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.