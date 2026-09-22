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AKBANK (AKBNK) 23 Eylül Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

AKBANK (AKBNK), 23 Eylül Çarşamba 2026 için hazırlanan analizde, 22 Eylül Salı 2026 kapanış verilerine göre 73,10 TL kapanış, %0,90 değişim ve 11,00 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

AKBANK (AKBNK) 23 Eylül Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK 0,90%
AKSEN 2,08%
ALARK 1,30%
AEFES -1,93%
ASELS -0,93%
ASTOR -1,34%
BTCIM -9,92%
BIMAS -0,64%
BRSAN 1,52%
CANTE 5,41%
CIMSA 2,88%
CCOLA -1,87%
DSTKF -9,97%
ECILC 9,93%
EFOR -9,95%
EKGYO 1,51%
ENKAI 0,52%
EREGL 1,18%
FROTO 1,73%
GARAN 0,60%
GUBRF -0,79%
GLRMK 3,49%
HEKTS 0,88%
ISCTR -0,37%
KRDMD -0,22%
KTLEV -9,98%
KCHOL -0,54%
KUYAS -9,96%
MIATK -9,92%
MGROS 0,19%
OYAKC 4,03%
PASEU -9,98%
PGSUS 0,07%
PETKM -1,78%
SAHOL 0,66%
SASA -0,87%
SISE -0,25%
HALKB -1,40%
TAVHL 0,18%
TOASO -2,16%
TRMET 6,32%
TUPRS -4,28%
TRALT -2,15%
THYAO 1,53%
TTKOM 1,31%
TCELL 0,40%
TURSG -1,62%
ULKER 1,61%
VAKBN -0,93%
YKBNK 0,49%
Şevket Taner Şahin

AKBANK (AKBNK) hissesi 22 Eylül Salı 2026 tarihinde güne 72,40 TL’den başladı. Seans içinde 74,25 TL seviyesine yükseldi, en düşük 71,95 TL görüldü ve günü 73,10 TL’den kapattı.
AKBANK (AKBNK) hissesi için 22 Eylül Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,90 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 11,00 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 150,64 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 73,10 TL, 72,45 TL, 70,70 TL, 71,55 TL, 65,20 TL oldu. Bu dönemde fiyat 65,20 TL – 73,10 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

AKBANK (AKBNK) hissesinin 22 Eylül Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 71,94 TL, 52 günlük ortalama 69,26 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 67,67 TL ve 62,33 TL destek, 75,67 TL ve 78,33 TL direnç noktalarıdır.

AKBANK (AKBNK) 23 Eylül Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz 1

AKBANK (AKBNK) 23 Eylül Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
298
16.212.514.334,75
% 1.53
18:10
TUPRS
397
14.620.579.401,00
% -4.28
18:10
AKBNK
73.1
11.002.356.375,90
% 0.9
18:10
ASELS
374.5
7.385.593.549,75
% -0.93
18:10
ASTOR
258.25
7.334.737.482,50
% -1.34
18:10
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