AKBANK (AKBNK) 29 Ocak Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

AKBANK (AKBNK), 29 Ocak Perşembe 2026 için hazırlanan analizde, 28 Ocak Çarşamba 2026 kapanış verilerine göre 84,85 TL kapanış, %6,66 değişim ve 14,42 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

AKBNK 6,66%
ALARK 0,94%
AEFES 3,74%
ARCLK 0,88%
ASELS -0,97%
ASTOR -0,37%
BTCIM 0,63%
BIMAS 1,92%
BRSAN 1,57%
CIMSA 9,92%
CCOLA 0,41%
DSTKF 3,63%
DOHOL 1,13%
DOAS -0,09%
EKGYO 1,96%
ENKAI 7,82%
EREGL 1,68%
FROTO 1,01%
GARAN 2,24%
GUBRF 6,22%
HEKTS 0,61%
ISCTR 2,86%
KRDMD 1,22%
KCHOL 1,77%
KONTR -0,41%
KUYAS -0,36%
MAVI 0,38%
MIATK -2,11%
MGROS 0,90%
OYAKC 0,37%
PASEU -10,00%
PGSUS 0,86%
PETKM 1,51%
SAHOL 4,67%
SASA 4,05%
SISE 2,46%
SOKM 0,40%
HALKB -4,89%
TSKB 2,52%
TAVHL 4,36%
TOASO 0,64%
TRMET 1,42%
TUPRS 6,60%
TRALT 2,52%
THYAO 1,27%
TTKOM 0,85%
TCELL 1,31%
ULKER 0,69%
VAKBN 2,72%
YKBNK 2,22%
Devrim Karadağ

AKBANK (AKBNK) hissesi 28 Ocak Çarşamba 2026 tarihinde güne 79,80 TL’den başladı. Seans içinde 86,10 TL seviyesine yükseldi, en düşük 79,55 TL görüldü ve günü 84,85 TL’den kapattı.
AKBANK (AKBNK) hissesi için 28 Ocak Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %6,66 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 14,42 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 172,69 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 84,85 TL, 79,55 TL, 79,65 TL, 78,85 TL, 77,80 TL oldu. Bu dönemde fiyat 77,80 TL – 84,85 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

AKBANK (AKBNK) hissesinin 28 Ocak Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 75,83 TL, 52 günlük ortalama 70,88 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 79,33 TL ve 74,67 TL destek, 86,33 TL ve 88,67 TL direnç noktalarıdır.

AKBANK (AKBNK) 29 Ocak Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz 1

AKBANK (AKBNK) 29 Ocak Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

Anahtar Kelimeler:
borsa canlı borsa hisse bist 30 AKBNK AKBNK teknik analiz AKBNK analizi AKBNK günlük teknik analiz AKBNK günlük işlem hacmi AKBNK gün sonu kapanış
