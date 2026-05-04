FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Ünlü hamburger devinde skandal! Anne ve kızını kovdular: "Siz fakirsiniz dışarı çıkın"

İstanbul'daki ünlü fast-food zincirinde yaşanan skandal infial yarattı. Hayırsever bir vatandaşın parasını ödeyip yemek ısmarladığı ihtiyaç sahibi anne ve küçük kızı, "fakir" olmaları bahane edilerek restorandan içeri sokulmak istenmedi. Ailenin bu şekilde dışlanması sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Ünlü hamburger devinde skandal! Anne ve kızını kovdular: "Siz fakirsiniz dışarı çıkın"
Devrim Karadağ
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

Dünyaca ünlü fast-food devinin İstanbul'daki bir şubesinde skandal bir olaya imza atıldı. Bir anne ve küçük ızı sırf ekonomik durumlarının kötü olması nedeniyle restorana kabul edilmedi. Skandal olay daha sonra bir müşterinin durumu fark etmesiyle ortaya çıktı.

Restorana gelen bir müşteri, dijital sipariş ekranından yaptığı alışveriş sırasında anne ve kızı da düşünerek, onların yemeklerini de ödeyerek fişi aileye verdi.

Kendi yemeği tepside servis edilen ama , anne ve küçük kızın yemeğinin alelacele paket yapıldığını gören müşteri daha sonra duruma müdahale etti.

"PAKET YAPTIRIP DIŞARI ÇIKIN" TALİMATI

Neden masada servis yapılmadığını soran müşteriye, personel tarafından "Onlar restoranda yiyemez, sadece paket servis alabilirler" denildi.

Ünlü hamburger devinde skandal! Anne ve kızını kovdular: "Siz fakirsiniz dışarı çıkın" 1

RESTORAN MÜDÜRÜ REZİLLİĞİ SAVUNDU

Restoran müdürü, çağırıldığında ise küstahça yaşanan skandalı savundu.

"ÖYLE HER GELENİ İÇERİ ALAMAYIZ"

Tepki üzerine restorana gelen şube yöneticisi, durumu düzeltmek yerine adeta yangına körükle gitti.

Müşterilerin "Ben yiyebiliyorsam onlar neden yiyemiyor?" sorusuna, sert bir tonda "Bizim kurallarımız var, öyle her geleni içeri alamayız" yanıtını verdi.

üçük bir çocuğun gözleri önünde yapılan bu ayrımcılık, restorandaki diğer müşterilerin de isyan etmesiyle geri adım atılmasına neden oldu.

Restorandaki diğer müşterilerin de tepkisiyle geri adım atan yönetimin daha sonra masa servisi açtığığı belirtildi.

SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

Yaşanan olay sosyal medyada büyük tepki çekti.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akın ettiler: Sıkı pazarlıkla 210 bin TL'ye satıldı 'Dolup taştı'Akın ettiler: Sıkı pazarlıkla 210 bin TL'ye satıldı 'Dolup taştı'
'30 yıldır bu kadarını görmedik' Çok sayıda tarım arazisi zarar gördü'30 yıldır bu kadarını görmedik' Çok sayıda tarım arazisi zarar gördü

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fast food hamburger
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Saha ortasında hakemi yumruklayan futbolcu gözaltına alındı

Saha ortasında hakemi yumruklayan futbolcu gözaltına alındı

'Çıplak ayak' paylaşımı tepki çekti! Sessiz kalmadı

'Çıplak ayak' paylaşımı tepki çekti! Sessiz kalmadı

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

Altın için İslam Memiş 'Mayıs, Temmuz, Ağustos' deyip rakam verdi

Altın için İslam Memiş 'Mayıs, Temmuz, Ağustos' deyip rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.