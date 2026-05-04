Ünlü hamburger devinde skandal! Anne ve kızını kovdular: "Siz fakirsiniz dışarı çıkın"

Dünyaca ünlü fast-food devinin İstanbul'daki bir şubesinde skandal bir olaya imza atıldı. Bir anne ve küçük ızı sırf ekonomik durumlarının kötü olması nedeniyle restorana kabul edilmedi. Skandal olay daha sonra bir müşterinin durumu fark etmesiyle ortaya çıktı.

Restorana gelen bir müşteri, dijital sipariş ekranından yaptığı alışveriş sırasında anne ve kızı da düşünerek, onların yemeklerini de ödeyerek fişi aileye verdi.

Kendi yemeği tepside servis edilen ama , anne ve küçük kızın yemeğinin alelacele paket yapıldığını gören müşteri daha sonra duruma müdahale etti.

"PAKET YAPTIRIP DIŞARI ÇIKIN" TALİMATI

Neden masada servis yapılmadığını soran müşteriye, personel tarafından "Onlar restoranda yiyemez, sadece paket servis alabilirler" denildi.

RESTORAN MÜDÜRÜ REZİLLİĞİ SAVUNDU

Restoran müdürü, çağırıldığında ise küstahça yaşanan skandalı savundu.

"ÖYLE HER GELENİ İÇERİ ALAMAYIZ"

Tepki üzerine restorana gelen şube yöneticisi, durumu düzeltmek yerine adeta yangına körükle gitti.

Müşterilerin "Ben yiyebiliyorsam onlar neden yiyemiyor?" sorusuna, sert bir tonda "Bizim kurallarımız var, öyle her geleni içeri alamayız" yanıtını verdi.

üçük bir çocuğun gözleri önünde yapılan bu ayrımcılık, restorandaki diğer müşterilerin de isyan etmesiyle geri adım atılmasına neden oldu.

Restorandaki diğer müşterilerin de tepkisiyle geri adım atan yönetimin daha sonra masa servisi açtığığı belirtildi.

SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

Yaşanan olay sosyal medyada büyük tepki çekti.