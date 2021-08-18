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Aksa Enerji yılın ilk yarısında cirosunu yüzde 37 artırdı

18.08.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksa Enerji'nin cirosu, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 4,8 milyar lira oldu.

Aksa Enerji yılın ilk yarısında cirosunu yüzde 37 artırdı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Enerji bu yıl devam eden zorlu koşullara rağmen finansal ve operasyonel anlamda oldukça başarılı bir yıl geçirdi.

İKİ KATINDAN FAZLA YÜKSELTTİ

Aksa Enerji bu yılın ilk yarısında 488 milyon lira net kar elde ederek, geçen yılın aynı döneminde gerçekleşen konsolide net karını 2 kattan fazla yükseltti. Cirosunu ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 büyümeyle 4,8 milyar liraya çıkardı.

Şirket, yurt dışı operasyonlardan elde edilen döviz bazlı gelirler ve yurt içi santrallerin olumlu katkısı sayesinde Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karını (FAVÖK) yıllık bazda yüzde 55 artırarak 1,1 milyar liraya ulaştırdı. Net finansal borçlarının FAVÖK'e oranı ise 1,53 çarpan oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Cemil Kazancı, küresel büyüme vizyonlarında yeni yatırımlarına ara vermeden devam ettiklerini belirterek, "Bu yılın son çeyreğinde Özbekistan'da gerçekleştirdiğimiz santral yatırımlarımızın ilk fazı faaliyete başlayacak. Kongo'da ise 50 megavat kurulu güce sahip doğal gaz santralinin rehabilitasyonunu tamamlayarak eylül ayının sonuna kadar devreye alımını gerçekleştireceğiz. Mali'de ise 20 megavatlık ek kapasitenin 17 megavatını devreye aldık. Libya'da bir enerji santralinin mühendislik, tedarik ve inşaat hizmetlerini üstlenmek üzere bir ön protokol imzaladık. Doğu Avrupa'da ise Ukrayna'da İzmail ve Odessa şehirlerinde iki ayrı kombine çevrim elektrik santral projesine ilişkin iş birliği anlaşmaları imzaladık. Öte yandan, Irak ve Gürcistan'da gerçekleştirdiğimiz enerji ticareti faaliyetlerine ise farklı ülkelerde devam etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kazancı temmuz itibarıyla BIST 50 endeksinde yer aldıklarını aktararak, mayıs sonu itibarıyla MSCI Türkiye endeksindeki tek enerji sektörü temsilcisi olduklarını ve Kurumsal Yönetim Endeksi'ne de girmeye hak kazandıklarını aktardı.

Şirketin yurt içi operasyonlarını da değerlendiren Kazancı, "Yılın ikinci çeyreğinde özellikle elektrik talebindeki güçlü artış ve hidroelektrik santrallerinin düşük kapasitede çalışması nedeniyle elektrik fiyatlarındaki yükselişle yurt içinde de başarılı bir performans sergiledik. Şanlıurfa'daki 147 megavat kurulu güce sahip olan doğal gaz çevrim santralimizi de olumlu piyasa koşulları nedeniyle 1 Ağustos itibarıyla yeniden devreye aldık. Bingöl, Yozgat ve Kırşehir'deki Mini YEKA ihalelerini kazanarak yenilenebilir enerji alanında yeniden yatırımlarımıza başladık. Yıl sonu için belirlediğimiz hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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