ALARKO HOLDING (ALARK) 09 Şubat Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

ALARKO HOLDING (ALARK) hissesi 06 Şubat Cuma 2026 tarihinde güne 111,00 TL’den başladı. Seans içinde 112,30 TL seviyesine yükseldi, en düşük 109,00 TL görüldü ve günü 111,20 TL’den kapattı.

ALARKO HOLDING (ALARK) hissesi için 06 Şubat Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,27 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,93 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 8,43 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 111,20 TL, 110,90 TL, 110,20 TL, 109,20 TL, 104,90 TL oldu. Bu dönemde fiyat 104,90 TL – 111,20 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ALARKO HOLDING (ALARK) hissesinin 06 Şubat Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 107,08 TL, 52 günlük ortalama 102,89 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 106,33 TL ve 101,67 TL destek, 113,33 TL ve 115,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.