ALARKO HOLDING (ALARK) 16 Nisan Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

ALARKO HOLDING (ALARK) hissesi 15 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde güne 94,55 TL’den başladı. Seans içinde 95,20 TL seviyesine yükseldi, en düşük 93,90 TL görüldü ve günü 94,05 TL’den kapattı.

ALARKO HOLDING (ALARK) hissesi için 15 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,21 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,42 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 4,49 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 94,05 TL, 94,25 TL, 93,00 TL, 93,95 TL, 91,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 91,00 TL – 94,25 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ALARKO HOLDING (ALARK) hissesinin 15 Nisan Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 90,20 TL, 52 günlük ortalama 98,13 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 92,00 TL ve 90,00 TL destek, 95,00 TL ve 96,00 TL direnç noktalarıdır.

