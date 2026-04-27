ALARKO HOLDING (ALARK) 28 Nisan Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

ALARKO HOLDING (ALARK) hissesi 27 Nisan Pazartesi 2026 tarihinde güne 93,75 TL’den başladı. Seans içinde 95,70 TL seviyesine yükseldi, en düşük 93,70 TL görüldü ve günü 95,10 TL’den kapattı.

ALARKO HOLDING (ALARK) hissesi için 27 Nisan Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,26 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,69 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 7,25 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 95,10 TL, 93,00 TL, 92,40 TL, 93,90 TL, 94,40 TL oldu. Bu dönemde fiyat 92,40 TL – 95,10 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ALARKO HOLDING (ALARK) hissesinin 27 Nisan Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 91,85 TL, 52 günlük ortalama 95,61 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 93,00 TL ve 91,00 TL destek, 96,00 TL ve 97,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.