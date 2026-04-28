Ankara'da madenciler açlık grevi başlatmıştı! İçişleri Bakanlığı: "Uzlaşma sağlandı"

Ankara'da bir süredir maden işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yapıyordu. İçişleri Bakanlığı yapılan toplantıda uzlaşı çıktığını ifade etti. Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, "Çoğu arkadaşımızın maaşı yattı, kalanlar için 15 günlük süre istediler" dedi.

Recep Demircan
İçişleri Bakanlığı'nda maden işçileri ve işveren arasında gerçekleştirilen toplantı tarafların uzlaşmasıyla sonuçlandı. İçişleri Bakanlığı, "İşçiler, işverenle anlaşarak eylemi noktaladıklarını açıklamışlardır." dedi.

"EYLEMİ SONLANDIRMA KARARI ALDILAR"

Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, "İşçiler eylemin sonlandırma kararı aldı. Çoğu arkadaşımızın maaşı yattı, kalanlar için 15 günlük süre istediler" dedi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da bir süredir devam eden maden işçilerinin eylemini değerlendirmek üzere bakanlıkta işçi ve işveren tarafları arasında görüşme gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ankara’da bir süredir devam eden maden işçilerinin eylemlerini değerlendirmek amacıyla, işçi ve işveren tarafları arasında bir görüşme gerçekleştirilmektedir. İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik’in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Vali Yardımcısı Gürsoy Osman Bilgin, Emniyet Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, sendika yetkilisi Başaran Aksu, maden işçisi Sinan Koçak, maden işçisi Özcan Gültekin ve Doruk Madencilik Şirketi sahibi Sabahattin Yıldız yer almaktadır. Saat 16.00’da başlayan toplantıda devam eden grev ve eylemleri son erdirmek üzere uzlaşma zemini üzerinde görüşmeler devam etmektedir" denilmişti.

AÇLIK GREVİ BAŞLATMIŞLARDI

Eskişehir'den Ankara'ya yürüyen Doruk Madencilik işçileri maaşlarını 5 aydır alamadıkları gerekçesiyle açlık grevi başlatmıştı. Eylemlerin 9'uncu gününde uzlaşı çıktı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
