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  4. Altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Mart gram, yarım, tam altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Mart gram, yarım, tam altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...

04.03.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile dünya piyasasının seyri değişti. Haftanın son iş günü olan cuma gününün son saatlerinde altın fiyatlarında hareketlilik görüldü. Ons altın ile birlikte gram ve altın bilezik fiyatları da yönünü yukarı çevirdi. Gram altın fiyatları 4 Mart 2022 Cuma (bugün) yüzde 2,05 değer kazandı ve 897 TL'yi gördü. Ons altın ise Türk Lirası bazında yüzde 2,23 değer kazanarak 27 bin 968 TL oldu. İşte 4 Mart güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Mart gram, yarım, tam altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 9. gözünde gözler altın fiyatlarına çevrildi. Dolar karşısında yüzde 1,60 değer kazanan ons altının yükselişi gram, yarım, tam ve altın bilezik fiyatlarına da etki ediyor. Avrupa'nın en büyük santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde meydana gelen yangın hisselerde satışa ve altında ise yükselişe neden oldu. Bu kapsamda güncel altın fiyatları merak konusu oldu. İşte ons, yarım, tam ve gram altın fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın 1.967,80 dolardan alınıyor ve 1.968,16 dolardan satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Yüzde 2,28 değer kazanan gram altın 899,07 TL'den alınıyor ve 899,23 TL'den satılıyor.

Altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Mart gram, yarım, tam altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...

CUMHURİYET, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını: 5.917,00 /6.007,00
Çeyrek altın: 1.438,51 /1.470,24
Yarım altın: 2.868,02/ 2.940,49

ZİYNET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın: 5.754,03 /5.862,99
Gremse altın: 14.487,00/ 14.728,00
Ata altın:5.988,00 /6.057,00

Altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Mart gram, yarım, tam altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 492,57 TL'den alınıyor ve 592,46 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 628,55 TL, satışı ise 710,00 TL.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

Yüzde 2,12 değer kazanan 22 ayar altın bilezik 814,68 TL'den alınıyor ve 843,09 TL'den satılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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