Altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Mart gram, yarım, tam altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 9. gözünde gözler altın fiyatlarına çevrildi. Dolar karşısında yüzde 1,60 değer kazanan ons altının yükselişi gram, yarım, tam ve altın bilezik fiyatlarına da etki ediyor. Avrupa'nın en büyük santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde meydana gelen yangın hisselerde satışa ve altında ise yükselişe neden oldu. Bu kapsamda güncel altın fiyatları merak konusu oldu. İşte ons, yarım, tam ve gram altın fiyatları...
Ons altın 1.967,80 dolardan alınıyor ve 1.968,16 dolardan satılıyor.
Yüzde 2,28 değer kazanan gram altın 899,07 TL'den alınıyor ve 899,23 TL'den satılıyor.
Cumhuriyet altını: 5.917,00 /6.007,00
Çeyrek altın: 1.438,51 /1.470,24
Yarım altın: 2.868,02/ 2.940,49
Ziynet altın: 5.754,03 /5.862,99
Gremse altın: 14.487,00/ 14.728,00
Ata altın:5.988,00 /6.057,00
14 ayar altın bilezik 492,57 TL'den alınıyor ve 592,46 TL'den satılıyor.
18 ayar altın bileziğin alışı 628,55 TL, satışı ise 710,00 TL.
Yüzde 2,12 değer kazanan 22 ayar altın bilezik 814,68 TL'den alınıyor ve 843,09 TL'den satılıyor.
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