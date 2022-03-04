Altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Mart gram, yarım, tam altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 9. gözünde gözler altın fiyatlarına çevrildi. Dolar karşısında yüzde 1,60 değer kazanan ons altının yükselişi gram, yarım, tam ve altın bilezik fiyatlarına da etki ediyor. Avrupa'nın en büyük santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde meydana gelen yangın hisselerde satışa ve altında ise yükselişe neden oldu. Bu kapsamda güncel altın fiyatları merak konusu oldu. İşte ons, yarım, tam ve gram altın fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın 1.967,80 dolardan alınıyor ve 1.968,16 dolardan satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Yüzde 2,28 değer kazanan gram altın 899,07 TL'den alınıyor ve 899,23 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını: 5.917,00 /6.007,00

Çeyrek altın: 1.438,51 /1.470,24

Yarım altın: 2.868,02/ 2.940,49

ZİYNET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın: 5.754,03 /5.862,99

Gremse altın: 14.487,00/ 14.728,00

Ata altın:5.988,00 /6.057,00

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 492,57 TL'den alınıyor ve 592,46 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 628,55 TL, satışı ise 710,00 TL.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

Yüzde 2,12 değer kazanan 22 ayar altın bilezik 814,68 TL'den alınıyor ve 843,09 TL'den satılıyor.



