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Altında büyük yükseliş beklentisi! Uzman açıkladı: "Altın yatırımcısı rahatlayacak"

19.12.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları son zamanlarda dünya çapında en çok araştırılan konulardan biri oldu. ABD verilerine göre pozitif ilerleyeme başlayan altın fiyatları hakkında açıklama yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Senol Kaan, yatırımcıların beklediği 'Altın ne kadar olacak?' sorularına yanıt verdi.

Altında büyük yükseliş beklentisi! Uzman açıkladı: "Altın yatırımcısı rahatlayacak"

Altın fiyatları için piyasaların gözleri ABD ekonomik verilerini yorumlamaya devam ediyor. Yaklaşık son iki aydır yukarı yönlü hareket eden değerli metal hakkında Uzman Kaan teknik analizini ve altın görüşünü paylaştı. Ons altın 1.792 dolar, gram altın ise 1.074 TL civarında seyrederken uzman isim o seviyeleri işaret ederek yükseliş görüşünü aktardı. İşte detaylar...

Altında büyük yükseliş beklentisi! Uzman açıkladı:

ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Uzman Kaan, ons altının Ağustos 2020 ve Mart 2022 döneminde 2 bin dolar seviyelerine yükselerek zirve yaptığını ve teknik analizde uyumsuzluk olduğu için fiyatların, uyumsuzluktan sonra 7 ay boyunca gerilediğini belirtti.

Kasım ayıyla yükselişe geçen ons altının bu yükselişinin aralıkta da devam ettiğini belirten Kaan, "Bu kasım ayı içerisinde özellikle ABD tarafında ekonomik veriler TÜFE'ler iyi gelmeye başladıktan sonra bir anda yeşil bir gövdeyle karşı karşıya kaldık." dedi.

Altında büyük yükseliş beklentisi! Uzman açıkladı:

"ALTIN YATIRIMCISI RAHATLAYACAK"

1.768 bölgesinin üzerinde aylık kapanış, güzel bir yükseliş sinyalidir diyen Kaan, "Bu da demek oluyor ki ilerleyen dönemlerde ons altının önünün açılma ihtimali yüksek, şuan için. Ama aylık kapanışın gelmesi gerekiyor" dedi.

1.768 bölgesinin üzerinde aylık kapanışın gelmesi durumunda altın yatırımcısının inanılmaz rahatlayacağını söyleyen Uzman Kaan 1.966, 2.000 seviyelerini işaret etti ve "Aylık grafiğe baktığımızda dipte meydana gelen yükseliş sinyali, yatırımcının rahat bir nefes alacağına işaret ediyor." diye kaydetti.

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