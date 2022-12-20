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Amerikan piyasalarının tatil olduğu özel günler hangileri? ABD borsası yılın hangi günleri kapalı?

20.12.2022 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa ile yakından ilgilenen ve yatırım yapmak isteyen kişiler için borsanın hangi günler çalıştığı oldukça merak konusudur. Türkiye’de de olduğu gibi ABD borsası da belirli günler çalışıp belirli günler de tatil yapar. Tatil olan günlerde piyasalarda işlem yapmak mümkün değildir. Bu sebeple yatırımcıların ABD borsasının kapalı olduğu günler bilmesi gerekir. Yılın bazı günleri Amerika piyasaları kapalıdır. Peki, Amerikan piyasalarının tatil olduğu özel günler hangileri?

Amerikan piyasalarının tatil olduğu özel günler hangileri? ABD borsası yılın hangi günleri kapalı?

Amerika borsasında birçok işlem yapılabilir. Türkiye'de de Amerikan piyasalarına işlem yapılır. ABD borsasında işlem yapmak isteyen yatırımcılar, hangi günlerde işlem yapabileceklerini bilmelidir. Yeni ismi NYSMEKT olan Amerikan piyasasında yatırımcı olan kişiler ABD borsalarının çalışma saatlerinin ve günlerinin yanı sıra bu borsada sıklıkla karşılaşılan post-market ve pre-market terimlerini de bilmelidir.

ABD borsası yılın hangi günleri kapalı?

Amerikan piyasalarının tatil olduğu özel günler borsada işlem yapacak olan yatırımcıların merak ettiği konular arasındadır. Nasıl ki BIST'te resmî tatillerde işlem yapılamıyorsa Amerikan piyasalarının tatil olduğu özel günler dâhilinde herhangi bir işlem yapılmaz. Tatil olduğu günler sırasında borsada işlem gerçekleştirmek mümkün değildir. Amerikan kültüründe önemli yere sahip olan ve ülke genelinde kutlanan/anılan bazı günlerde ABD borsası kapalıdır. Bu tarihler içerisinde yatırımcılar piyasalarda işlem yapamaz. ABD borsasının kapalı olduğu günler şu şekildedir:

  • 1 Ocak 2023 Yılbaşı
  • 16 Ocak 2023 Martin Luther King Jr. Günü
  • 20 Şubat 2023 Washington Günü
  • 15 Nisan 2023 Kutsal Cuma Günü
  • 29 Mayıs 2023 Anma Günü
  • 19 Haziran 2023 Haziran Ulusal Bağımsızlık Günü
  • 4 Temmuz 2023 Bağımsızlık Günü
  • 4 Eylül 2023 İşçi Bayramı
  • 23 Kasım 2023 Şükran Günü
  • 25 Aralık 2023 Noel Bayramı

Tüm bu tarihler dâhilinde Amerika piyasalarında işlem yapılmaz.

ABD borsası kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? ABD borsası kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

ABD borsası bugün açık mı?

ABD borsası, Amerika'daki özel günler ve resmî tarihler dışında açıktır. Amerikan borsasının çalışma günlerini takip ederken mutlaka bu özel ve resmî günler göz önünde bulundurulmalıdır.

ABD borsası tatil mi?

Amerika piyasalarında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise tatil olan bazı günlerde yarım gün işlem kabul edebilmektedir. Bugünlerde işlem yapacak olan kişilerin dikkate alması gerekmektedir. Şükran Günü'nün ertesi gününde ABD borsaları yarım gün çalışır. Bunun dışında Yılbaşı, Kutsal Cuma, Noel Bayramı, Bağımsızlık Günü gibi günlerde ABD borsası tatildedir.

ABD borsası yılda kaç gün tatil?

Her ülkenin farklı tarihlerde özel günleri vardır ve bu özel günlerde borsa piyasalarında işlem yapılmamaktadır. Amerika piyasalarında da her yılın belirli günleri borsalarda işlem yapılamamaktadır. ABD borsası yılda 10 gün tatildir. Yani bu tarihler arasında Amerikan piyasalarında işlem yapmak mümkün değildir.

Bunun yanı sıra Amerikan borsasının yarım gün kapalı olduğu gün de vardır. ABD borsasında yarım gün işlem kabul ettiği özel günlerde hisse senedi piyasası işlemleri TSİ 13.00'a kadar yapılır. Şükran gününden sonraki gün (23 Kasım 2023) yarım gün işlem yapılır.


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abd amerikan piyasası

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