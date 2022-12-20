Amerikan piyasalarının tatil olduğu özel günler hangileri? ABD borsası yılın hangi günleri kapalı?

Amerika borsasında birçok işlem yapılabilir. Türkiye'de de Amerikan piyasalarına işlem yapılır. ABD borsasında işlem yapmak isteyen yatırımcılar, hangi günlerde işlem yapabileceklerini bilmelidir. Yeni ismi NYSMEKT olan Amerikan piyasasında yatırımcı olan kişiler ABD borsalarının çalışma saatlerinin ve günlerinin yanı sıra bu borsada sıklıkla karşılaşılan post-market ve pre-market terimlerini de bilmelidir.

ABD borsası yılın hangi günleri kapalı?

Amerikan piyasalarının tatil olduğu özel günler borsada işlem yapacak olan yatırımcıların merak ettiği konular arasındadır. Nasıl ki BIST'te resmî tatillerde işlem yapılamıyorsa Amerikan piyasalarının tatil olduğu özel günler dâhilinde herhangi bir işlem yapılmaz. Tatil olduğu günler sırasında borsada işlem gerçekleştirmek mümkün değildir. Amerikan kültüründe önemli yere sahip olan ve ülke genelinde kutlanan/anılan bazı günlerde ABD borsası kapalıdır. Bu tarihler içerisinde yatırımcılar piyasalarda işlem yapamaz. ABD borsasının kapalı olduğu günler şu şekildedir:

1 Ocak 2023 Yılbaşı

16 Ocak 2023 Martin Luther King Jr. Günü

20 Şubat 2023 Washington Günü

15 Nisan 2023 Kutsal Cuma Günü

29 Mayıs 2023 Anma Günü

19 Haziran 2023 Haziran Ulusal Bağımsızlık Günü

4 Temmuz 2023 Bağımsızlık Günü

4 Eylül 2023 İşçi Bayramı

23 Kasım 2023 Şükran Günü

25 Aralık 2023 Noel Bayramı

Tüm bu tarihler dâhilinde Amerika piyasalarında işlem yapılmaz.

ABD borsası bugün açık mı?

ABD borsası, Amerika'daki özel günler ve resmî tarihler dışında açıktır. Amerikan borsasının çalışma günlerini takip ederken mutlaka bu özel ve resmî günler göz önünde bulundurulmalıdır.

ABD borsası tatil mi?

Amerika piyasalarında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise tatil olan bazı günlerde yarım gün işlem kabul edebilmektedir. Bugünlerde işlem yapacak olan kişilerin dikkate alması gerekmektedir. Şükran Günü'nün ertesi gününde ABD borsaları yarım gün çalışır. Bunun dışında Yılbaşı, Kutsal Cuma, Noel Bayramı, Bağımsızlık Günü gibi günlerde ABD borsası tatildedir.

ABD borsası yılda kaç gün tatil?

Her ülkenin farklı tarihlerde özel günleri vardır ve bu özel günlerde borsa piyasalarında işlem yapılmamaktadır. Amerika piyasalarında da her yılın belirli günleri borsalarda işlem yapılamamaktadır. ABD borsası yılda 10 gün tatildir. Yani bu tarihler arasında Amerikan piyasalarında işlem yapmak mümkün değildir.

Bunun yanı sıra Amerikan borsasının yarım gün kapalı olduğu gün de vardır. ABD borsasında yarım gün işlem kabul ettiği özel günlerde hisse senedi piyasası işlemleri TSİ 13.00'a kadar yapılır. Şükran gününden sonraki gün (23 Kasım 2023) yarım gün işlem yapılır.



