Ankara-Sivas YHT Hattı'nda üç yılda 2 milyonun üzerinde yolcu taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Nisan 2023'te açılan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın, üç yılda 2 milyon 356 bin 815 yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu hattın 27 Nisan 2023'te yolcu taşımacılığına başladığını belirtti.

Hatta günde karşılıklı ikişer sefer gerçekleştirildiğini kaydeden Uraloğlu, "Ankara-Sivas Hattı'mız ile açıldığı günden bu yana 2 milyon 356 bin 815 yolcumuza YHT hızı ve konforuyla hizmet verdik." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, 405 kilometre uzunluğundaki hatta, 66,1 kilometrelik 49 tünel ve 27,4 kilometrelik 49 viyadük inşa ederek zorlu coğrafi koşullarda büyük bir mühendislik başarısına imza attıklarını, hat boyunca Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni ve Yıldızeli istasyonlarının bulunduğunu bildirdi.

1 MİLYONUN ÜZERİNDE YOLCU TAŞINDI

Hattın açılmasından 1 yıl sonra 4 Mayıs 2024 itibarıyla İstanbul-Sivas arasında aktarmasız seferlerin de başladığını anımsatan Uraloğlu, şöyle devam etti:
"İstanbul-Sivas aktarmasız seferleri günde bir geliş bir gidiş olmak üzere toplam iki sefer olarak gerçekleştiriliyor. YHT'ler, Sivas-İstanbul arasında Yıldızeli, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye, İzmit, Pendik ve Söğütlüçeşme'de duruyor. Bu hattımızda da bugüne kadar toplam 1 milyon 140 bin 577 yolcumuz seyahat etti."
Uraloğlu, YHT ağını sadece doğrudan hatlarla değil, kombine taşımacılık yöntemiyle de büyüttüklerini vurgulayarak, 25 Ekim 2024 itibarıyla Tokat'tan Yıldızeli İstasyonu'na otobüs aktarmasıyla bağlantı sağladıklarını bildirdi.

Tokat-Ankara arasında günde karşılıklı 4, Tokat-İstanbul arasında ise günde karşılıklı iki sefer olmak üzere toplam 6 sefer gerçekleştirildiğini ifade eden Uraloğlu, Sivas-Malatya Bölgesel Treni ile İstanbul-Malatya arasında YHT bağlantılı kombine taşımacılığı da devreye aldıklarını belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Abdulkadir Uraloğlu
Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

Bakan Memişoğlu duyurdu: "Tamamen kanserden kurtulmuş hastalarımız oldu"

Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağına hakem karar verecek!

Ünlü ilahiyatçı ikinci kez evlendi! Çocuklarından açıklama gecikmedi

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

