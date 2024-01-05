Apple yeni yıla hızlı düşüşle girdi, 170 milyar dolar eridi

ABD'li teknoloji devi Apple'ın hisseleri yeni yılla hızla düşüşle girdi. Yeni yılın ilk haftasında şirketin hisseleri yüzde 1,4 düşüşle hisse başına 181,6 dolara geriledi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Piper Sandler'ın kararının ardından şirketin hisseleri yüzde 1,4 düşüşle hisse başına 181,6 dolara geriledi ve şirketin piyasa değeri 2024'ün ilk haftasında yaklaşık 170 milyar dolar azalmış oldu.

Apple 2,8 trilyon dolardan fazla sermayesi ile hâlâ dünyanın piyasa değeri en yüksek şirketi olma özelliğini taşıyor. Son günlerdeki kayıplar, şirketin Aralık ayında kapanışta kaydettiği tarihi zirvenin yalnızca yüzde 8 altına düşmesine yol açtı.

Piper Sandler, şirkete yönelik tavsiyesini "ağırlığı artır" seviyesinden "nötr" seviyesine düşürdü ve fiyat hedefini 15 dolar düşürerek 205 dolara indirdi.





