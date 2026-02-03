ARCELIK (ARCLK) 04 Şubat Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

ARCELIK (ARCLK) hissesi 03 Şubat Salı 2026 tarihinde güne 115,50 TL’den başladı. Seans içinde 118,80 TL seviyesine yükseldi, en düşük 115,20 TL görüldü ve günü 118,20 TL’den kapattı.

ARCELIK (ARCLK) hissesi için 03 Şubat Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,78 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,85 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 7,21 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 118,20 TL, 115,00 TL, 114,00 TL, 116,70 TL, 114,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 114,00 TL – 118,20 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ARCELIK (ARCLK) hissesinin 03 Şubat Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 112,80 TL, 52 günlük ortalama 109,11 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 115,33 TL ve 112,67 TL destek, 119,33 TL ve 120,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.