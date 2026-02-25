FİNANS

ARCELIK (ARCLK) 26 Şubat Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

ARCELIK (ARCLK), 26 Şubat Perşembe 2026 için hazırlanan analizde, 25 Şubat Çarşamba 2026 kapanış verilerine göre 118,80 TL kapanış, %-1,82 değişim ve 0,30 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

ARCELIK (ARCLK) 26 Şubat Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz
Rümeysa Ezgi Sivritepe

ARCELIK (ARCLK) hissesi 25 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde güne 121,40 TL’den başladı. Seans içinde 121,80 TL seviyesine yükseldi, en düşük 118,00 TL görüldü ve günü 118,80 TL’den kapattı.
ARCELIK (ARCLK) hissesi için 25 Şubat Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,82 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,30 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 2,55 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 118,80 TL, 121,00 TL, 124,40 TL, 120,50 TL, 120,80 TL oldu. Bu dönemde fiyat 118,80 TL – 124,40 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ARCELIK (ARCLK) hissesinin 25 Şubat Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 123,16 TL, 52 günlük ortalama 114,79 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 116,00 TL ve 114,00 TL destek, 122,00 TL ve 126,00 TL direnç noktalarıdır.

ARCELIK (ARCLK) 26 Şubat Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz 1

ARCELIK (ARCLK) 26 Şubat Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

