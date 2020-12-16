Arzum halka arz başvuru tarihleri 2020... Arzum hisse fiyatı ne kadar? Arzum halka arzı hangi bankadan yapılacak?

Sermaya Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvuru onaylanan Arzum'un talep toplama tarihleri hisse senedi yatırımcıları tarafından araştırılıyor. 17 Aralık tarihinde başlayan Arzum halka arz talebinin 18 Aralık tarihi itibari ile son bulacağını açıklayan Arzum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Faralyalı, şirketin hedeflerini ve büyüme beklentilerini paylaştı. Arzum hisse fiyat aralığı ne kadar olacak araştıran yatırımcılar, Arzum'un borsadaki kodunu da merak ediyor. Peki Arzun hangi bankadan halka arz edilecek? İşte Arzum halka arz tarihleri ve merak edilen diğer detaylar... ARZUM HANGİ BANKADAN HALKA ARZ EDİLECEK? Halka arzı onaylanan Arzum'un hangi banka araçılığı ile talep toplayacağı açıklandı. Yapı Kredi bankası müşterilerine; "Yapi Kredi Yatirim Menkul Degerler A.S. liderliginde Arzum 17-18 Aralik'ta halka arz ediliyor! Yapi Kredi Mobil, Internet Subesi, Musteri Iletisim Merkezi, Yapi Kredi subelerinden katilabilirsiniz. Bilgi: https://yapikredi.com.tr/y/We0f " SMS'i paylaşarak, 17-18 Aralık tarihlerinde halka arz işlemi için aracı olacağını belirtti.

Yapı Kredi'den Arzum halka arzı için yapılan açıklamada şu paylaşım yapıldı; Arzum’un mevcut ortaklarının sahip olduğu 13.306.475-TL nominal değerli ortak satışı yöntemiyle halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %41,31 olacaktır.

Halka arzda ek satış hakkının kullanılması durumunda, halka arz miktarının %6,20’sine denk gelen ve mevcut ortakların sahip olduğu 1.995.971-TL nominal değerli paylar da halka arz edilebilecektir. Bu durumda, Arzum’un halka arz edilen pay toplamı nominal olarak 15.302.446-TL’ye halka açıklık oranı %47,51’ye ulaşacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri çerçevesinde halka arz edilen payların BİST’te işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle ek satıştan elde edilen fonun fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için kullanılması planlanmaktadır. ARZUM HİSSE FİYAT ARALIĞI NE KADAR? Halka arzda fiyat aralığı ile talep toplanacak olup, 1,00 TL nominal değerli payın satış fiyat aralığı 15,50 TL – 17,00 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu fiyat aralığı Arzum için 499 milyon TL – 548 milyon TL piyasa değeri aralığına karşılık gelmektedir.

Tüm yatırımcılar fiyat aralığından talep girebilecek olup, 10 (on) kuruş fiyat adımlarında olmak üzere beş farklı fiyat seviyesinden talep girilebilecektir. ARZUM'DAN HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLAMASI 17 Aralık perşembe günü yapılacak olan halka arz talep toplama işlemi için detaylar gelmeye başladı. Arzum'a yatırım yapmak isteyen yatırımcılar Arzum'un yatırım açıklamalarını araştırıyor. Arzum'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Faralyalı, halka arzın büyüklüğünün satılması planlanan en az ve en fazla hisse senedi açısından 206-260 milyon lira olmasını beklediğini belirtti.. Faralyalı, yaptığın açıklamada halka arz geliriyle üç şirkete yatırım yapmayı planladıklarını belirtti.

ARZUM HALKA ARZ TARİHLERİ Halka arz için 17 Aralık'ta talep toplayacak olan, küçük ev aletleri sektörü şirketlerinden Arzum pay başına fiyat aralığını 15,50 TL - 17,00 TL olarak açıkladı. Arzum halka arz işlemi ortak satışı yoluyla yapılacak, 2013’te şirkete ortak olan Mediterra’nın iştiraki SDA International SARL’a ait payın yüzde 41,31’i halka arz edilecek. Ek satışla birlikte halka arz oranı yüzde 47,51’e kadar çıkabilecek. ARZUM ÇALIŞANLARINA HALKA ARZ İNDİRİMİ Yapılan açıklamada Arzum halka arz edilecek payların yüzde 25’i yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 74’ünün yurtdışı bireysel yatırımcı yüzde 1’i ise Arzum çalışanlarına satılması hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda Arzum kendi çalışanlarına ise indirim uygulayarak yüzde 10 iskonto ile hisse satışı yapılacak. ARZUM ŞİRKETİNDEN YATIRIM AÇIKLAMASI Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı düzenlediği basın toplantısında, 55 yıldır ayakta olan ve sürekli gelişmekte olan şirketin 1996 yılında 16 adet Arzum markalı ürünü varken, şuan bu sayının 100'lerce olduğunu vurgulayarak 2008 yılında Ashmore ve 2013 yılında Mediterra’nın ortaklığının şirkete büyük bir ivme kattığını açıkladı. Kolbaşı açıklamasına, halka arzın en büyük hayallerinden birisi olduğunu vurgulayarak, gerçekleştirmeyi çok istediklerini belirtti.