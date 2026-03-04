ASELSAN (ASELS) 05 Mart Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

ASELSAN (ASELS) hissesi 04 Mart Çarşamba 2026 tarihinde güne 322,00 TL’den başladı. Seans içinde 339,25 TL seviyesine yükseldi, en düşük 321,75 TL görüldü ve günü 333,00 TL’den kapattı.

ASELSAN (ASELS) hissesi için 04 Mart Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %3,34 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 15,44 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 46,37 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 333,00 TL, 322,25 TL, 340,00 TL, 322,00 TL, 311,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 311,00 TL – 340,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASELSAN (ASELS) hissesinin 04 Mart Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 306,80 TL, 52 günlük ortalama 290,33 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 316,00 TL ve 299,00 TL destek, 345,00 TL ve 357,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.