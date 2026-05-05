ASELSAN (ASELS) 06 Mayıs Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

ASELSAN (ASELS) hissesi 05 Mayıs Salı 2026 tarihinde güne 432,75 TL’den başladı. Seans içinde 434,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 424,25 TL görüldü ve günü 427,25 TL’den kapattı.

ASELSAN (ASELS) hissesi için 05 Mayıs Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,04 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 6,74 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 15,71 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 427,25 TL, 431,75 TL, 420,25 TL, 425,50 TL, 414,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 414,50 TL – 431,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASELSAN (ASELS) hissesinin 05 Mayıs Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 400,63 TL, 52 günlük ortalama 357,77 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 417,00 TL ve 407,00 TL destek, 434,00 TL ve 441,00 TL direnç noktalarıdır.

