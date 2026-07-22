ASELSAN (ASELS) 23 Temmuz Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

ASELSAN (ASELS) hissesi 22 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde güne 362,00 TL’den başladı. Seans içinde 376,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 360,00 TL görüldü ve günü 370,00 TL’den kapattı.

ASELSAN (ASELS) hissesi için 22 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,78 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 17,62 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 47,86 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 370,00 TL, 360,00 TL, 354,50 TL, 351,50 TL, 352,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 351,50 TL – 370,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASELSAN (ASELS) hissesinin 22 Temmuz Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 367,03 TL, 52 günlük ortalama 383,46 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 357,33 TL ve 344,67 TL destek, 376,33 TL ve 382,67 TL direnç noktalarıdır.

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