ASELSAN (ASELS) 3 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

ASELSAN (ASELS) hissesinin 3 Ekim 2025 tarihindeki performansı, yatırımcıların ve piyasa analistlerinin ilgi alanındadır.

Önceki gün kapanış fiyatı 218,1 TL olarak belirtilmiştir. 3 Ekim 2025 tarihi için açılış fiyatı 218,2 TL olarak gerçekleşmiştir. Gün içinde en yüksek fiyat 221,9 TL, en düşük fiyat ise 216 TL seviyeleri test edilmiştir. Şu an hisse fiyatı 217 TL seviyesindedir.

Son 5 günün kapanış fiyatları ise 217 TL, 218,1 TL, 215 TL, 216,3 TL ve 217,3 TL şeklinde kaydedilmiştir. Bu veriler, hisse fiyatının son günlerde dar bir bant içinde hareket ettiğini göstermektedir.

Açılış fiyatındaki %0,05'lik artış, önceki gün kapanış fiyatına göre gerçekleşmiştir. Gün içindeki en yüksek fiyat 221,9 TL olarak kaydedilmiştir. En düşük fiyat ise 216 TL düzeyindedir. Hisse fiyatı şu anda 217 TL’dir.

Destek seviyeleri, 216 TL ve 215 TL olarak belirlenmiştir. Direnç seviyeleri ise 221,9 TL ve 222 TL'ye işaret etmektedir.

Sonuç olarak, ASELSAN hissesi son günlerde hareketlerini dar bir bant içinde sürdürmektedir. Yatırımcılar ve analistler bu gelişmeleri dikkatle izlemektedir. Hisse performansları sayesinde piyasa üzerindeki etkileri daha iyi değerlendirilmektedir.