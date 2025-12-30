ASELSAN (ASELS) 31 Aralık Çarşamba 2025 Günlük Teknik Analiz

ASELSAN (ASELS) hissesi 30 Aralık Salı 2025 tarihinde güne 222,00 TL’den başladı. Seans içinde 231,30 TL seviyesine yükseldi, en düşük 222,00 TL görüldü ve günü 229,00 TL’den kapattı.

ASELSAN (ASELS) hissesi için 30 Aralık Salı 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %3,62 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 7,90 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 34,83 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 229,00 TL, 221,00 TL, 226,10 TL, 222,70 TL, 224,70 TL oldu. Bu dönemde fiyat 221,00 TL – 229,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASELSAN (ASELS) hissesinin 30 Aralık Salı 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 208,28 TL, 52 günlük ortalama 198,12 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 223,67 TL ve 218,33 TL destek, 231,67 TL ve 234,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.