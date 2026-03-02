ASTOR ENERJI (ASTOR) 03 Mart Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi 02 Mart Pazartesi 2026 tarihinde güne 178,30 TL’den başladı. Seans içinde 186,20 TL seviyesine yükseldi, en düşük 176,50 TL görüldü ve günü 180,70 TL’den kapattı.

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi için 02 Mart Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-3,88 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 4,58 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 25,14 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 180,70 TL, 188,00 TL, 185,00 TL, 191,00 TL, 194,30 TL oldu. Bu dönemde fiyat 180,70 TL – 194,30 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesinin 02 Mart Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 176,22 TL, 52 günlük ortalama 152,66 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 175,33 TL ve 170,67 TL destek, 189,33 TL ve 198,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.