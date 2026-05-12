ASTOR ENERJI (ASTOR) 13 Mayıs Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi 12 Mayıs Salı 2026 tarihinde güne 333,00 TL’den başladı. Seans içinde 340,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 322,00 TL görüldü ve günü 333,25 TL’den kapattı.

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi için 12 Mayıs Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,84 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 10,37 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 31,11 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 333,25 TL, 339,50 TL, 326,00 TL, 320,75 TL, 317,75 TL oldu. Bu dönemde fiyat 317,75 TL – 339,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesinin 12 Mayıs Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 255,29 TL, 52 günlük ortalama 218,24 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 320,33 TL ve 307,67 TL destek, 342,33 TL ve 351,67 TL direnç noktalarıdır.

