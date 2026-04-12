ASTOR ENERJI (ASTOR) 13 Nisan Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi 10 Nisan Cuma 2026 tarihinde güne 209,00 TL’den başladı. Seans içinde 212,20 TL seviyesine yükseldi, en düşük 206,10 TL görüldü ve günü 206,50 TL’den kapattı.

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi için 10 Nisan Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,15 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 4,43 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 21,28 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 206,50 TL, 206,20 TL, 207,30 TL, 204,70 TL, 210,20 TL oldu. Bu dönemde fiyat 204,70 TL – 210,20 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesinin 10 Nisan Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 198,81 TL, 52 günlük ortalama 185,52 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 203,33 TL ve 200,67 TL destek, 209,33 TL ve 212,67 TL direnç noktalarıdır.

