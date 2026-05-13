ASTOR ENERJI (ASTOR) 14 Mayıs Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi 13 Mayıs Çarşamba 2026 tarihinde güne 333,25 TL’den başladı. Seans içinde 336,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 310,00 TL görüldü ve günü 335,00 TL’den kapattı.

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi için 13 Mayıs Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,53 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 16,24 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 50,14 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 335,00 TL, 333,25 TL, 339,50 TL, 326,00 TL, 320,75 TL oldu. Bu dönemde fiyat 320,75 TL – 339,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesinin 13 Mayıs Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 262,08 TL, 52 günlük ortalama 221,18 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 323,67 TL ve 312,33 TL destek, 342,67 TL ve 350,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.