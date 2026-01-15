FİNANS

ASTOR ENERJI (ASTOR) 16 Ocak Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

ASTOR ENERJI (ASTOR), 16 Ocak Cuma 2026 için hazırlanan analizde, 15 Ocak Perşembe 2026 kapanış verilerine göre 150,90 TL kapanış, %3,43 değişim ve 5,97 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

Devrim Karadağ

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi 15 Ocak Perşembe 2026 tarihinde güne 146,30 TL’den başladı. Seans içinde 151,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 145,20 TL görüldü ve günü 150,90 TL’den kapattı.
ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi için 15 Ocak Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %3,43 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 5,97 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 40,15 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 150,90 TL, 145,90 TL, 141,10 TL, 135,70 TL, 128,80 TL oldu. Bu dönemde fiyat 128,80 TL – 150,90 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesinin 15 Ocak Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 121,93 TL, 52 günlük ortalama 107,15 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 135,33 TL ve 120,67 TL destek, 157,33 TL ve 164,67 TL direnç noktalarıdır.

ASTOR ENERJI (ASTOR) 16 Ocak Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 1

ASTOR ENERJI (ASTOR) 16 Ocak Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

