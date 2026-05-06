Brüksel Havayolları'nın 4-6 haftalık jet yakıtı kaldı

Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları'nın 4 ile 6 haftalık jet yakıtı kaldığı bildirildi.

Belçika basınında yer alan habere göre, Avrupa'da yaşanan jet yakıtı krizi Brüksel Havayolları'nı da etkiliyor.

Orta Doğu'daki çatışmanın petrol ticareti üzerindeki etkisinin yarattığı belirsizlikler nedeniyle Brüksel Havayolları'nın gelecek 4-6 hafta yetecek miktarda jet yakıtı bulunuyor. Bu dönemin ötesinde, hava yolu şirketi tam kapasite faaliyete devam etmenin garantisini veremiyor.

Jet yakıt kıtlığı nedeniyle uçuş iptallerinde ise yolculara para iadesi yapılması planlanıyor. Lufthansa Grubu'na bağlı Brüksel Havayolları, 90 noktaya uçuş yapıyor. 3 bin 700 civarında çalışanı olan şirketin 46 uçağı bulunuyor.

Orta Doğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatların aksaması nedeniyle Avrupa'da petrol ve doğal gaz fiyatlarında hızlı artış yaşandı. Avrupa'da özellikle jet yakıtı fiyatları geçen yıla göre 2 katından fazla arttı.

AB rafinerileri normal şartlarda jet yakıtı tüketiminin yüzde 70'ini karşılayabiliyor. Kalan kısmı ise özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden ithal ediliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, geçen ay Avrupa'nın kısa süre içinde jet yakıtı kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Hollanda merkezli hava yolu şirketi KLM, artan yakıt maliyetleri nedeniyle bu ay Avrupa içinde 160 uçuşu iptal edeceğini açıkladı.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa da maliyet baskıları nedeniyle iştiraki CityLine'ın faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Lufthansa ayrıca, jet yakıtı fiyatlarındaki artış nedeniyle ekim ayına kadar planlanan 20 bin kısa mesafeli uçuşu iptal edeceğini duyurdu.

Düşük maliyetli hava yolu şirketleri Ryanair ve EasyJet ile turizm şirketi TUI, olumsuz pazar koşulları nedeniyle yıl sonu tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

