ASTOR ENERJI (ASTOR) 20 Nisan Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi 17 Nisan Cuma 2026 tarihinde güne 193,00 TL’den başladı. Seans içinde 197,60 TL seviyesine yükseldi, en düşük 189,40 TL görüldü ve günü 196,70 TL’den kapattı.

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi için 17 Nisan Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,45 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 9,71 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 49,97 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 196,70 TL, 192,00 TL, 195,00 TL, 203,70 TL, 199,20 TL oldu. Bu dönemde fiyat 192,00 TL – 203,70 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesinin 17 Nisan Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 201,33 TL, 52 günlük ortalama 189,56 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 191,00 TL ve 186,00 TL destek, 202,00 TL ve 208,00 TL direnç noktalarıdır.

