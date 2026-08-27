ASTOR ENERJI (ASTOR) 28 Ağustos Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi 27 Ağustos Perşembe 2026 tarihinde güne 341,00 TL’den başladı. Seans içinde 357,75 TL seviyesine yükseldi, en düşük 338,25 TL görüldü ve günü 349,00 TL’den kapattı.

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi için 27 Ağustos Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %3,03 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 16,05 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 45,84 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 349,00 TL, 338,75 TL, 339,00 TL, 341,25 TL, 335,75 TL oldu. Bu dönemde fiyat 335,75 TL – 349,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesinin 27 Ağustos Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 323,85 TL, 52 günlük ortalama 309,68 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 339,67 TL ve 330,33 TL destek, 353,67 TL ve 358,33 TL direnç noktalarıdır.

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