ASTOR ENERJI (ASTOR) 28 Nisan Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi 27 Nisan Pazartesi 2026 tarihinde güne 223,90 TL’den başladı. Seans içinde 243,60 TL seviyesine yükseldi, en düşük 223,80 TL görüldü ve günü 243,60 TL’den kapattı.

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi için 27 Nisan Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %9,98 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 10,53 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 44,31 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 243,60 TL, 221,50 TL, 207,90 TL, 214,50 TL, 205,70 TL oldu. Bu dönemde fiyat 205,70 TL – 243,60 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesinin 27 Nisan Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 205,83 TL, 52 günlük ortalama 194,79 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 217,67 TL ve 192,33 TL destek, 255,67 TL ve 268,33 TL direnç noktalarıdır.

