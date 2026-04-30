Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!

TÜRK-İŞ, nisanda 4 kişilik aile için "açlık sınırı"nı 34 bin 587 lira, "yoksulluk sınırı"nı 112 bin 661 lira olarak hesapladı.

Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!
TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim şartlarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Nisan 2026 sonuçları açıklandı.

Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu! 1

AÇLIK SINIRI NE KADAR OLDU?

Araştırmaya göre, nisanda Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 34 bin 587 lira oldu.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 112 bin 661 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 44 bin 802 lira oldu.

Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu! 2

KUZU ETİ FİYATI SABİT KALDI

Araştırmaya göre, süt, yoğurt ve peynir ürünlerinin yer aldığı grupta, artan üretim ve girdi maliyetlerine rağmen fiyat artışları sınırlı oldu.
Et fiyatlarında bu ay sınırlı bir gerileme olurken kuzu eti fiyatı önceki aya göre sabit kaldı.

Mevsimi bitmekte olan balık fiyatı yükseldi, bir süredir artış gösteren tavuk etinin kilogram fiyatı ise geriledi. Yumurta fiyatlarında da gerileme tespit edildi.

Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu! 3

Bakliyat ürünlerinden kırmızı mercimeğin kilogram fiyatı arttı, kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek fiyatları ise düştü.

Meyve ve sebze fiyatlarında bu ay sınırlı bir değişim yaşandı. Meyve fiyatlarında geçen ay görülen düşüş, bu ay yerini artış eğilimine bıraktı. Geçen ay artış gösteren sebze fiyatları ise bu ay yeniden geriledi.

Sebzenin ortalama kilogram fiyatı 102 lira 35 kuruş, meyvenin ortalama kilogram fiyatı 131 lira 50 kuruş olarak tespit edildi.
Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu! 4

EKMEĞİN FİYATI YÜZDE 14,5 ARTTI

Ekmek fiyatı bu ay arttı. Ankara'da 200 gram standart ekmeğin fiyatı yüzde 14,5 artırılarak, 17 lira 50 kuruştan satılmaya başlandı.
Pirinç ve bulgur fiyatlarında da bu ay artış yaşandı. Makarna ve un fiyatlarında ise önemli bir değişiklik gözlemlenmedi.

Temel yağ ürünlerinde genel olarak fiyatlar arttı. En yüksek artış ayçiçeği yağı ve margarin fiyatlarında oldu. Zeytinyağı ve tereyağı fiyatlarında da artış olduğu görüldü.
Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu! 5

Zeytin fiyatlarında önemli bir değişim görülmedi.

Baharat ürünlerinin fiyatlarında da bu ay belirgin bir değişiklik tespit edilmedi.
Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu! 6

Çay fiyatında ise bir miktar artış gözlendi. Bal fiyatı da artarken pekmez, şeker ve reçel fiyatlarındaki artış ise sınırlı oldu.

Tuz ve salça fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik tespit edilmedi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

