ASTOR ENERJI (ASTOR) 30 Mart Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi 27 Mart Cuma 2026 tarihinde güne 204,00 TL’den başladı. Seans içinde 207,30 TL seviyesine yükseldi, en düşük 196,50 TL görüldü ve günü 205,90 TL’den kapattı.

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi için 27 Mart Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,33 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 7,87 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 38,79 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 205,90 TL, 203,20 TL, 209,20 TL, 191,80 TL, 193,20 TL oldu. Bu dönemde fiyat 191,80 TL – 209,20 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesinin 27 Mart Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 188,47 TL, 52 günlük ortalama 176,34 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 194,33 TL ve 183,67 TL destek, 212,33 TL ve 219,67 TL direnç noktalarıdır.

