ASTOR ENERJI (ASTOR) 31 Ağustos Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi 28 Ağustos Cuma 2026 tarihinde güne 352,00 TL’den başladı. Seans içinde 353,25 TL seviyesine yükseldi, en düşük 341,75 TL görüldü ve günü 349,25 TL’den kapattı.

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesi için 28 Ağustos Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,07 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 11,48 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 33,10 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 349,25 TL, 349,00 TL, 338,75 TL, 339,00 TL, 341,25 TL oldu. Bu dönemde fiyat 338,75 TL – 349,25 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ASTOR ENERJI (ASTOR) hissesinin 28 Ağustos Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 326,54 TL, 52 günlük ortalama 310,67 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 341,67 TL ve 334,33 TL destek, 352,67 TL ve 356,33 TL direnç noktalarıdır.

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