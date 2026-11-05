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Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları, yapay zeka harcamalarına ilişkin endişelerin etkisiyle teknoloji şirketlerinin hisselerinde yaşanan düşüşün ardından karışık seyrediyor.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda ABD'deki ara seçimlerin sonuçlanmasıyla azalan siyasi belirsizlikler risk iştahını desteklerken, Demokratların yapay zeka alanındaki gelişmelere temkinli yaklaşabileceği beklentisi, sektördeki yatırımlara yönelik regülasyon endişelerini artırdı.

Asya tarafında ise yapay zeka harcamalarına ilişkin endişelerin artmasıyla yarı iletken sektöründe talebin azalabileceğine yönelik soru işaretleri öne çıkarken, bölge borsalarında teknoloji şirketlerinin hisselerinde keskin düşüşler görüldü.

Bu gelişmelerle Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,28 azalışla 5.383 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,66 düşüşle 61.158 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle 3.685 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,53 kazançla 24.763 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,97 kazançla 78.826 puanda seyrediyor.

ABD'deki yapay zeka yatırımlarının sekteye uğrayabileceği endişeleri, yarı iletken sektöründe talebin azalabileceğine yönelik soru işaretlerini artırdı. Bu çerçevede yarı iletken şirketlerinin ağırlıkta olduğu Güney Kore'de Kospi endeksindeki yüzde 5'i aşan gerileme dikkati çekti.

Güney Kore'de yarı iletken şirketlerinden SK Hynix'in hisseleri yüzde 9,1, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 7,1 ve teknoloji şirketi LG Electronics'in hisseleri yüzde 1,3 değer kaybetti.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da ekim ayında hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,7'ye, bileşik PMI ise 52,1'e geriledi.

ÇİN SAVAŞ UÇAKLARI, EGEMENLİK İHTİLAFI İÇİNDE OLDUĞU TAYVAN'IN ÇEVRESİNDE 21 UÇUŞ YAPTI

Jeopolitik tarafta ise Tayvan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Çin'in bombardıman ve destek uçakları, savaş jetleri ile helikopterlerinin aralarında bulunduğu askeri hava araçlarının Tayvan Adası çevresinde 21 uçuş yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Uçuşlardan 19'unun Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği sahanın kuzey, orta, güneybatı ve doğu bölümlerinde yapıldığı kaydedildi.

Çin'e ait 8 savaş gemisi ile 8 resmi geminin de Ada çevresinde seyrettiği bilgisi verilen açıklamada, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve devriye uçakları, savaş gemileri ve kıyı füze sistemlerini devreye sokarak yanıt verdiği ifade edildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

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