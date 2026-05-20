Asya borsaları negatif seyrediyor! Endeksler düşüşte

Asya borsaları, yükselen tahvil getirilerinin şirket değerlemeleri üzerindeki baskıyı artırmasıyla negatif seyrediyor.

Orta Doğu'daki gerilimlerin piyasalara yönelik zincirleme etkileri fiyatlamalar üzerinde daha belirgin hissedilmeye başlandı. Bölgede sağlanan ateşkese rağmen petrol fiyatlarının yüksek seyrini koruması, enflasyon endişelerini canlı tutuyor. Artan enflasyon kaygılarıyla tahvil piyasalarında satış baskısı devam ediyor.

Bu gelişmelerle birlikte küresel tahvil faizlerindeki yükseliş, bölgede özellikle büyüme ve teknoloji hisseleri üzerinde baskı unsuru olarak öne çıkıyor.

Makroekonomik tarafta Çin'de gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) 12 ay üst üste değişikliğe gidilmedi. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,5'te sabit tuttu.

Kurumsal tarafta ise Samsung Electronics'te yaklaşık 50 bin çalışanın ücret anlaşmazlığı nedeniyle grev kararı alması, şirket hisselerinin gerilemesine yol açtı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 59.742 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 azalışla 7.209 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 4.161 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışına göre yüzde 0,7 kayıpla 25.613 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışının hemen altında 75.182 puan seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

