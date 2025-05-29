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Asya borsaları pozitif seyrediyor! ABD'de ticaret mahkemesinin tarife kararı sonrası...

Asya borsalarında, ABD'li çip üretici Nvidia'nın beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçları ve ABD'de ticaret mahkemesinin karşılıklılık esaslı tarifeleri geçersiz kılan kararı sonrasında pozitif bir seyir izleniyor.

Asya borsaları pozitif seyrediyor! ABD'de ticaret mahkemesinin tarife kararı sonrası...

Yatırımcılar bugün açıklanacak ABD büyüme verilerine odaklanırken, Elon Musk’ın Trump yönetimindeki görevinden ayrılma kararı da piyasalar üzerinde etkili oldu.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın diğer ülkelere getirdiği tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmederek, bu tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı aldı.

Söz konusu kararda, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin, ithalatı gümrük vergileri yoluyla düzenleme konusunda Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında başkana tanınan yetkiyi aştığı belirtildi.

Musk, Trump’a yürüttüğü danışmanlık görevinden ayrıldığını duyurdu.

Musk, X platformunda yaptığı paylaşımda, “Özel hükümet görevlisi olarak planlanan görev sürem sona ererken Başkan Donald Trump'a, israfı azaltma fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Görev süresince başında bulunduğu Hükümet Verimliliği Departmanına (DOGE) değinen Musk, “DOGE misyonu zamanla daha da güçlenecek ve hükümet genelinde bir yaşam biçimine dönüşecek.” dedi.

Asya tarafında da Nvidia'nın finansal sonuçları ve ABD mahkemesinin karşılıklılık esaslı tarifeleri iptal kararı sonrası alıcılı seyir dikkati çekerken, Güney Kore Merkez Bankası politika faizini indirdi.

Nvidia'nın beklentileri aşan sonuçları sonrası Güney Koreli ve Japon teknoloji hisselerinde artış öne çıkarken, ABD mahkemesinin 2 Nisan tarifelerine ilişkin kararı da risk iştahını artırıyor.

Öte yandan, Güney Kore Merkez Bankası politika faiz oranını beklentilere paralel 25 baz puan indirerek yüzde 2,75'ten yüzde 2,50'ye çekti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 değer kazanarak 38.432, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9 yükselişle 2.720 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 artışla 3.362 puandan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 primle 23.472 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışının hemen üzerinde 81.310 puanda seyrediyor. (AA)

HABER ÖZETİ

  • ABD büyüme verilerine odaklanılırken, Elon Musk Trump yönetimindeki danışmanlık görevinden ayrıldığını duyurdu.
  • ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Trump'ın getirdiği tarifelerin yasal yetkisini aştığına hükmederek uygulanmasını engelledi.
  • Musk, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) misyonunun zamanla güçleneceğini belirtti.
  • Nvidia'nın beklentileri aşan finansal sonuçları, Asya borsalarında yükselişe neden oldu.

  • Güney Kore Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan indirdi.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    Hissenet
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