Asya borsalarında belirsizlik etkisi! Karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, yapay zeka araştırma ve geliştirme şirketi Anthropic'in halka arz başvurusunun yapay zeka sektörüne yönelik ilgiyi artıracağı beklentisiyle teknoloji hisseleri öncülüğünde temkinli iyimserlik öne çıkıyor.

Teknoloji hisselerine ilişkin iyimserlik Asya piyasalarında Japonya ve Güney Kore borsalarını pozitif etkiledi.

Analistler, şirketlerin yapay zeka yatırımlarının kara dönüşüp dönüşmeyeceğine dair belirsizliklerin hala devam ettiğini ve bu durumun da yatırımcıların temkinli davranmasına yol açtığını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında Güney Kore’de 3. çeyreğe ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde 1 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede, GSYH 2. çeyrekte yüzde 0,6 artmıştı. Ülkenin büyümesindeki hızlanmada yapay zeka ürünlerinin ihracatındaki artış etkili oldu.

Çin’in sanayi karları ise eylül ayında yıllık bazda yüzde 14,4 artarak haziran ayından bu yana en hızlı artışını kaydetti. Söz konusu artışta yapay zeka ürünlerine talep ve Orta Doğu’daki gerilimden kaynaklı emtia fiyatlarındaki artış etkili oldu.

ENDEKSLER VE PUANLARI

Söz konusu gelişmelerle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,09 artışla 5.638 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,78 kazançla 63.294 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 3.679 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 kayıpla 23.060 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 73.576 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır