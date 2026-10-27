FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Asya borsalarında belirsizlik etkisi! Karışık seyrediyor

Asya borsaları, teknoloji hisselerindeki iyimserliğe karşın şirketlerin yapay zeka yatırımlarının kara dönüşüp dönüşmeyeceğine dair belirsizliklerin devam etmesiyle karışık seyrediyor.

Asya borsalarında belirsizlik etkisi! Karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, yapay zeka araştırma ve geliştirme şirketi Anthropic'in halka arz başvurusunun yapay zeka sektörüne yönelik ilgiyi artıracağı beklentisiyle teknoloji hisseleri öncülüğünde temkinli iyimserlik öne çıkıyor.

Teknoloji hisselerine ilişkin iyimserlik Asya piyasalarında Japonya ve Güney Kore borsalarını pozitif etkiledi.

Analistler, şirketlerin yapay zeka yatırımlarının kara dönüşüp dönüşmeyeceğine dair belirsizliklerin hala devam ettiğini ve bu durumun da yatırımcıların temkinli davranmasına yol açtığını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında Güney Kore’de 3. çeyreğe ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde 1 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede, GSYH 2. çeyrekte yüzde 0,6 artmıştı. Ülkenin büyümesindeki hızlanmada yapay zeka ürünlerinin ihracatındaki artış etkili oldu.

Çin’in sanayi karları ise eylül ayında yıllık bazda yüzde 14,4 artarak haziran ayından bu yana en hızlı artışını kaydetti. Söz konusu artışta yapay zeka ürünlerine talep ve Orta Doğu’daki gerilimden kaynaklı emtia fiyatlarındaki artış etkili oldu.

ENDEKSLER VE PUANLARI

Söz konusu gelişmelerle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,09 artışla 5.638 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,78 kazançla 63.294 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 3.679 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 kayıpla 23.060 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 73.576 puanda seyrediyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çin'de sanayi şirketlerinin karı eylülde yüzde 14,4 arttıÇin'de sanayi şirketlerinin karı eylülde yüzde 14,4 arttı
Bakan Işıkhan'dan işsizlik açıklaması: 41 aydır tek haneli seviyelerdeBakan Işıkhan'dan işsizlik açıklaması: 41 aydır tek haneli seviyelerde

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
338
3.716.609.561,75
% 0.9
12:43
AKBNK
63.85
2.530.360.198,85
% -1.77
12:43
THYAO
255.5
2.296.279.043,00
% -1.06
12:43
YKBNK
35.06
1.912.350.095,18
% -2.18
12:43
ISCTR
12.15
1.816.644.233,49
% -0.9
12:43
Anahtar Kelimeler:
Asya borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Satışlar tavan yaptı! Hastaneye gitmek yerine tercih ediliyor

Satışlar tavan yaptı! Hastaneye gitmek yerine tercih ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2027 bütçesinde emeklilerimiz durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2027 bütçesinde emeklilerimiz durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz"

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

Didem Soydan Trakya'da 20 dönüm arazi aldı! Nedeni herkesi şaşırttı

Didem Soydan Trakya'da 20 dönüm arazi aldı! Nedeni herkesi şaşırttı

SPK'dan Tera ve Pusula kararı! Geçici olarak durduruldu

SPK'dan Tera ve Pusula kararı! Geçici olarak durduruldu

2 milyon TL'lik ev ilanı: Her arayana aynı cevap! Bakanlık harekete geçti

2 milyon TL'lik ev ilanı: Her arayana aynı cevap! Bakanlık harekete geçti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.